Россиянка из Екатеринбурга засудила «Тинькофф банк» за комиссию в двадцать процентов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Дело началось с того, что банк посчитал странным зачисление на счет клиентки денег, и ее счет заблокировали. Даже когда женщина предоставила документы, которые подтверждают законность зачисления этих 640-ка тысяч рублей, ее счет не разблокировали и предложили закрыть. При этом банк уведомил клиентку, что оставит себе двадцать процентов комиссии со счета. Таким образом кредитная организация присвоила сто шесть тысяч рублей.

Женщина обратилась в суд и выиграла дело. Ее адвокат поясняет, что, если банк самостоятельно принимает решение счесть сделку сомнительной, заблокировать счет и удерживать комиссию, пользуясь условиями договора его действия неправомерны.

Московский арбитражный суд поставил: „Тинькофф банк“ должен вернуть клиентке удержанные 106231,28 рублей немедленно.

Получить комментарии по ситуации со стороны «Тинькофф банка» журналистам так и не удалось.

Анастасия Туркова