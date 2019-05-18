Есть пять пенсионных льгот, которые полагаются только женщинам, сообщает DEITA.RU.

По закону предусмотрен ряд случаев, когда женщина признается нетрудоспособной и приобретает право на пенсию, отработав некоторое количество лет в условиях повышенных нагрузок. Назначается таковая отработавшим 15 лет трактористом-машинистом или машинистом на строительных, дорожных или погрузочно-разгрузочных машинах – в 50 лет, работавшим не менее 20 лет в текстильной промышленности – в 50 лет, родившим и воспитавшим до 8-летнего возраста пятерых детей – в 50 лет, четырех детей – в 56 лет, трех детей – в 57 лет, родившим двух и более детей и выработавшим стаж в северных районах.

Также, согласно новой редакции законопроекта о повышении пенсионного возраста женщины выходят на пенсию раньше мужчин на 5 лет.

Помимо этого, существует перерасчет пенсии за детей. С 2015 года у гражданок появилась возможность заменять «нестраховые» периоды вроде отпуска по уходу за ребенком пенсионными баллами. Это оказалось выгодным для тех из женщин, кто не был трудоустроен или у кого три и более детей.

Женщине платят ту же сумму при меньшем стаже. Стажевый коэффициент в размере 0,55 установлен для женщин при наличии 20 лет общего трудового стажа.

Две пенсии сразу. Например, вдова военнослужащего, погибшего при прохождении службы, назначается пенсия по случаю потери кормильца в дополнение к пенсии по старости, по инвалидности или к социальной пенсии. Но с условием, что она не вышла замуж снова.

Анастасия Туркова