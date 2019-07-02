Англичанку сняли с рейса в Испании из-за слишком откровенного наряда, сообщает DEITA.RU. Комичную историю опубликовало интернет-издание Sputnik International.

Как рассказала 31-летняя женщина, мать двоих детей, ей пришлось провести ночь на полу в аэропорту испанского города Малаги. Причиной такому неожиданному повороту стал ее весьма откровенный наряд.

«Стюардесса рейса Малаги — Лондон, на котором я должна была улететь, столкнулась со мной перед полетом и заявила, что меня не пустят в самолет», — делится своей историей женщина, работающая визажистом.

Стоит отметить, что, судя по опубликованной фотографии, наряд, действительно, оказался на редкость откровенным: глубокое декольте, блузка из прозрачного кружева и отсутствие нижнего белья.

Утром девушка была вынуждена купить билет на другой рейс за 149 фунтов стерлингов.

В авиакомпании пояснили, что не собирались выгонять девушку. Члены экипажа попросили гражданку накинуть на себя что-нибудь, однако она отказалась в грубой форме, за что и была выдворена обратно в аэропорт.

Екатерина Брязгунова