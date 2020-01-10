Женщины Приморья отказываются от абортов

По данным Министерства здравоохранения региона, в Приморском крае за три года вдвое уменьшилось количество искусственных прерываний беременности, сообщает DEITA.RU.

Так, в 2016 году в Приморье насчитывалось 5156 женщин, которые приняли решение об аборте, тогда как по данным за 11 месяцев 2019 года – уже лишь 2507 представительниц прекрасного пола. Если вспомнить данные за 2014 год, статистика показывает печальные результаты. Решение о прерывании беременности приняло почти шесть с половиной тысяч человек.

В Министерстве отмечают, что национальным проектом «Демография» предусмотрено создание благоприятных условий для рождения детей. Согласно проекту, к 2024 году коэффициент рождаемости в Приморье будет равен 1,95.

Главный акушер-гинеколог Евгения Шутка отмечает, что столь наглядное уменьшение количества абортов произошло во многом благодаря консультационной работе, которая проводится специалистами Приморского края. Эксперт отмечает, что на сегодняшний день сотрудники, которые прошли специальный курс, есть во всех роддомах Приморского края. Именно они помогают женщинам определиться с решением о прерывании беременности или родах. Благодаря специалистам, многие из тех, кто изначально планировал прервать беременность, сохранили ее.

Стоит отметить, что 11 января в России отмечается Всероссийский день борьбы с абортами.

Софья Корф