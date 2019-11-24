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Женщины станут работать меньше со следующей недели
Теперь россиянки, работающие в сельской местности, имеют право на сокращенный рабочий день, сообщает DEITA.RU. Такой закон вступил в силу в субботу, 23 ноября.
Согласно документу, женщины, трудящиеся на селе, могут абсолютно законно брать один дополнительный выходной в месяц. Работодатель не имеет право отказать в нем, впрочем, как и оплачивать его он тоже не должен.
Рабочая неделя представительниц прекрасного пола на села сократилась сразу на четыре часа. То есть, продолжительность трудовой недели для женщин не 40 часов, а 36. Разумеется, это в том случае, если на предприятии не установлены особые нормы труда. Отмечается, что заработную плату такие гражданки будут получать в полном объеме.
Екатерина Брязгунова