Женщины станут работать меньше со следующей недели

Теперь россиянки, работающие в сельской местности, имеют право на сокращенный рабочий день, сообщает DEITA.RU. Такой закон вступил в силу в субботу, 23 ноября.

Согласно документу, женщины, трудящиеся на селе, могут абсолютно законно брать один дополнительный выходной в месяц. Работодатель не имеет право отказать в нем, впрочем, как и оплачивать его он тоже не должен.

Рабочая неделя представительниц прекрасного пола на села сократилась сразу на четыре часа. То есть, продолжительность трудовой недели для женщин не 40 часов, а 36. Разумеется, это в том случае, если на предприятии не установлены особые нормы труда. Отмечается, что заработную плату такие гражданки будут получать в полном объеме.

Екатерина Брязгунова