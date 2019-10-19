Жену официально разрешат выгонять из дома

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, вносящий изменения в законодательство о семейно-бытовом насилии. Авторы инициативы предлагают разрешить жертвам насилия выгонять из дома неадекватного домочадца. Об этом сообщает DEITA.RU.

Авторами поправок в действующее законодательство стали члены Совета по правам человека при президенте России. Совет Федерации уже высказал свое предварительное «за» представленный пакет документов.

Согласно информации РБК, помимо уточнения понятия семейно-бытового насилия документ регламентирует права жертвы и ряд возможных способов защиты от преследователей. В частности, после вступления документа в законную силу права и санкции за СБН будут относиться не только к официальным членам российских семей, но и к сожителям, приемным родителям и даже бывшим супругам, в стране появятся ряд мероприятий в рамках профилактики домашнего насилия, а жертвам СБН дадут возможность попросить защиты у профильных органов, пройти реабилитацию и получить психологическую помощь.

Очень большое внимание авторы инициативы уделили механизмам защиты жертв домашнего насилия. Например, по аналогии США, в России введут специальные ордера, запрещающие нападавшему приближаться к пострадавшему лицу или даже жить вместе с последним под одной крышей. Таким образом, поправки в законодательство позволят россиянам официально выгонять из дома буйных сожителей, чьи действия несут угрозу для жизни и здоровья окружающих.



Документ рассматривается парламентариями Госдумы.

Екатерина Цой