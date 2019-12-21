«Жены потеряли мужей» — рыбаков заметили в неожиданном месте

В любом регионе, где есть даже небольшой водоем, находятся любители подледной рыбалки. Что уж говорить про Приморье, где, куда не брось взор, открытое Японское море. Те, кто к свежей рыбке относятся нейтрально, то и дело потешаются над рыбаками, а все потому, что мужики постоянно попадают в различные передряги. То их на льдине уносит в открытое море, то микроавтобус капотом уйдет под лед, то приходится спасателей вызывать, потому что пропал человек.

В DEITA.RU обратились жители Большого Камня и рассказали, что в районе одного из многоквартирных домов спят уставшие рыбаки. Судя по фото, их уложили немцы — немецкое пиво.

Как отмечают очевидцы, мужики проспали несколько часов, поэтому их вполне могли потерять жены. Ведь домой после рыбалки они так и не вернулись.

«Проспятся, придут», — шутят люди.

Екатерина Брязгунова



