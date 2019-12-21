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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Жены потеряли мужей» — рыбаков заметили в неожиданном месте

20 рыбаков были эвакуированы со льда

В любом регионе, где есть даже небольшой водоем, находятся любители подледной рыбалки. Что уж говорить про Приморье, где, куда не брось взор, открытое Японское море. Те, кто к свежей рыбке относятся нейтрально, то и дело потешаются над рыбаками, а все потому, что мужики постоянно попадают в различные передряги. То их на льдине уносит в открытое море, то микроавтобус капотом уйдет под лед, то приходится спасателей вызывать, потому что пропал человек.

В DEITA.RU обратились жители Большого Камня и рассказали, что в районе одного из многоквартирных домов спят уставшие рыбаки. Судя по фото, их уложили немцы — немецкое пиво.

Как отмечают очевидцы, мужики проспали несколько часов, поэтому их вполне могли потерять жены. Ведь домой после рыбалки они так и не вернулись.

«Проспятся, придут», — шутят люди.

Екатерина Брязгунова

фото

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