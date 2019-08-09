Непогода, властвующая в Приморье не первый день, продолжает наводить свои порядки, сообщает DEITA.RU.

Жители 35-го дома по проспекту 100 лет Владивостоку в дальневосточной столице опубликовали в соцсетях фотографию очередного ЧП. Так, из-за проливных дождей во дворе указанного дома рухнуло дерево и буквально похоронило под собой иномарку.

Судя по снимку из паблика dps.control, дерево повредило капот и левые двери машины.

Напомним, придавленная стволом машина во Владивостоке не редкость. Во время каждого прохождения тайфуна в Приморье падают деревья, летают остановки, обрываются линии электропередачи. Все, что можно посоветовать автовладельцам, чтобы сохранить автомобиль в целости и сохранности, — паркуйтесь повыше и подальше от подпорных стен и деревьев.

Екатерина Брязгунова



