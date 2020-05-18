Жертвами коронавируса стали ещё два приморца

Количество жертв коронавирусной инфекции в Приморье возросло до 14 человек с момента начала эпидемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба.

За последнее время было подтверждено две смерти от COVID-19. Скончавшимися оказались мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения.

У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжёлой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии.

За последние сутки в Приморском крае заражение COVID-19 подтвердилось ещё у 71 жителя региона. Всего с момента начала эпидемии было зарегистрировано 1339 случаев заболевания коронавирусом.