Центробанк подвел итоги пенсионной реформы. Они оказались мягко говорят неутешительными, сообщает DEITA.RU.

По итогам исследования ЦБ, рынок труда России за первые полгода 2019 года не досчитался свыше шестисот специалистов. Так, свои рабочие места были вынуждены покинуть 476 тысяч граждан препенсионного возраста, а именно: люди от 50 до 54 лет. Кроме того, с работой попрощались и россияне более старшего возраста. 129 тысяч граждан в возрасте от 55 до 59 лет уволились по тем или иным причинам.

Как пишет «СП», существует всего лишь несколько причин, почему из российской экономики происходит вымывание граждан, возраст которых перевалил за полвека. Главная из них — из-за спада экономического роста предприятия России больше не нуждаются в большом притоке рабочей силы. И здесь речь идет обо всех секторах экономики.

Отмечается, что Роструд регулярно получается жалобы граждан предпенсионного возраста, которые пережили необоснованное увольнение.

По словам эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, наряду с вводом пенсионной реформы в России ужесточается и законодательство в области увольнения граждан после 50 лет. Пока новые законы не вступили в силу, работодатели стараются избавиться от таких работников.

Екатерина Брязгунова