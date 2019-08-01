Главными жертвами пенсионной реформы станут именно те, кто начал работать в конце 90-х, сообщает DEITA.RU.



До сих пор о пенсионной реформе в России говорили только с позиции нынешних предпенсионеров – людей, которым до выхода на отдых осталось несколько лет. Однако эксперты уверены: главные жертвы реформы – это нынешняя молодежь, люди 30-40 лет.

Именно это поколение начинало свой трудовой стаж в конце 90-х и начале 2000-х – когда по всей стране не платили зарплаты, не оформляли сотрудников официально и не показывали реальные доходы.

Даже сейчас, в 2018-2019 годах количество человек без официального трудового стажа огромно. По данным Росстата неформально занятых в России более 14 млн человек. Это почти каждый пятый житель страны. Еще большая часть людей до сих пор получает «серую» и «черную» зарплаты. Когда эти люди достигнут пенсионного возраста, скорее всего, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию – такую, которую выплачивают всем, даже всю жизнь безработным.

Елена Миронова