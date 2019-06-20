Владельцы карт могут стать соучастниками сами того не зная, сообщает DEITA.RU.



Мошенники придумали новый способ развода пользователей банковских карт. По этой новой схеме одна из жертв становится соучастником преступления и может получить штраф или срок.

В Сети рассказали, как работает схема. Первой жертве на карту кладут крупную сумму денег, десятки тысяч рублей. затем звонят и говорят, что ошиблись. Просят перевести по номеру, который диктуют по телефону. Еще, как правило, благодарят за помощь и просят оставить себе несколько тысяч рублей.

Так вот, эти самые деньги пришли на ваш счет не от мошенников. Они разместили объявление о продаже несуществующего товара. И деньги за его покупку на вашу карту отправила вторая жертва. И именно на вас, как на владельца карты, эта жертва напишет заявление в полицию.

В случаях, когда на ваш счет приходят неизвестные деньги, надо звонить в банк и просить вернуть их отправителю.

Елена Миронова