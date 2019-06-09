В российских школах работают «закомплексованные неудачники, которые не в состоянии развиваться», сообщает DEITA.RU. Об этом заявил проректор РАНХиГС Иван Федотов. Его коллега — профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов — в свою очередь прокомментировал столь нелестные слова.

По мнению Жаринова, педагоги просто-напросто не подготовлены к работе с учениками, так как система образования хромает в принципе. Каждую осень за парты садятся все новые и новые первокурсники, которые тупеют год от года. «Причину зла я вижу в ЕГЭ», — цитирует профессора радиостанция «Говорит Москва».

Также Жаринов подчеркнул, что, если человек не читает, он перестает думать, а элита общества всегда думает, а толпа – нет.

Сегодня, уверяет профессор, система российского образования формирует толпу, которая готовит человека к примитивному функционалу. Проще говоря, современные учителя и педагоги — жертвы ЕГЭ.

Ранее прошла информация о том, что стали известные первые результаты ЕГЭ-2019. Они стали примерно такими же, как и прошлогодние по математике, географии и литература.

Екатерина Брязгунова