«Жертвы перестройки» появятся в России

Новую льготную категорию граждан придумали в Госдуме, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Борис Чернышов в четверг выступил с идеей ввести в России новую льготную категорию – «жертва перестройки». Такое предложение он озвучил главе Минтруда Максиму Топилину.

Как пишет «Российская газета», инициатор идеи сам до конца не понимает, какие блага появятся у людей со статусом «жертва перестройки». Чернышов заявил, что обсуждать можно будет, если Минтруд даст добро.

Однако, по мнению автора инициативы, однозначно людям новой льготной категории необходимо будет увеличить пенсии – насколько сможет государство.

По мнению депутата, жертвами перестройки могут считаться те граждане России, которым на момент тех событий было от 25 до 45 лет. Именно их и надо признать льготниками. При этом, никакого имущественного ценза устраивать не надо – депутат думает, что разбогатевшие люди не будут претендовать на льготы и помощь государства.

Елена Миронова