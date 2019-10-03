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«Жертвы перестройки» появятся в России
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Новую льготную категорию граждан придумали в Госдуме,
сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Борис Чернышов в четверг выступил с идеей ввести в России новую льготную категорию – «жертва перестройки». Такое предложение он озвучил главе Минтруда Максиму Топилину.
Как пишет «Российская газета», инициатор идеи сам до конца не понимает, какие блага появятся у людей со статусом «жертва перестройки». Чернышов заявил, что обсуждать можно будет, если Минтруд даст добро.
Однако, по мнению автора инициативы, однозначно людям новой льготной категории необходимо будет увеличить пенсии – насколько сможет государство.
По мнению депутата, жертвами перестройки могут считаться те граждане России, которым на момент тех событий было от 25 до 45 лет. Именно их и надо признать льготниками. При этом, никакого имущественного ценза устраивать не надо – депутат думает, что разбогатевшие люди не будут претендовать на льготы и помощь государства.
Елена Миронова