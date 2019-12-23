Жертвы рекламы: россияне недовольны работой известного товара

Жительница Приморья осталась недовольна работой ультразвуковой стиральной машинки, реклама которой транслируется фактически из каждого утюга в городах и селах России, сообщает DEITA.RU.

Сообщение с гневным отзывом об известной чудо-машинке, которая и стирает, и удаляет любое загрязнение с одежды без порошка, а также «восстанавливает яркий цвет тканей», было опубликовано анонимно в популярном приморском сообществе в социальной сети. Свою претензию женщина описала так: ультразвуковая машинка вообще не стирает, пятна остаются и вся грязь остаются на одежде.

«А какой сейчас год?», «Отзыв отправили в 2005, через Explorer долго шел», «Это чудо прогресса помню еще с девяностых. Старый развод. Я думала народ поумнел, но, как видно, не все», - смеются интернет-пользователи со всей России.

«Серьезно? Не может быть такого! А я рекламу посмотрела и подумала: зачем я стиралку за ползарплаты купила, когда можно было за 1000 рублей ультразвуковую взять. Оказалось, врут. Правда, плохо отстирывает, да? Никому верить нельзя...»

«Попробуйте закинуть машинку в барабан машинки-автомата, должно отстираться. Не благодарите», «Нужно было просто оголить провода и плавно поместить их в воду. Конечно, она не стирает - вы ее не правильно используете», - дают советы по эксплуатации интернет-тролли.

«Мой 3-х летний сын, на днях увидел рекламу этого «чуда» по федеральному каналу. Теперь у Деда Мороза просит для мамы это чудо техники, заботливый мой», - поделилась одна из участниц дискуссии.

Екатерина Цой