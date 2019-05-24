Орешкин отреагировал на неожиданные данные о реорганизации ПФР и ФОМС, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Минтруд внес предложение: объединить три крупных организации со своей инфраструктурой – в одну. А именно – сделать публично-правовыми компаниями ПФР, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Неизвестно, к чему может привести подобный шаг, но минтруд рассчитывает на позитивный результат. Для этого потребуется кропотливая, вдумчивая работа с проверкой каждого шага. В новом качестве они должны будут стать единым государственным социальным регулятором.

Анастасия Туркова