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Жесткий обман ждет всех российских дачников

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Лишиться всех денег рискуют собственники дачных участков, сообщает DEITA.RU. Вся соль в том, что новыми поправками об упрощении взыскания долгом могут воспользоваться мошенники.

О подобной вероятности информационному агентству «URA.RU» сообщил Андрей Некрасов, доцент кафедры гражданского права Всероссийского госуниверситета юстиции. Эксперт полагает, что тот факт, что судебный приказ наделён силой исполнительного документа – брешь в законодательстве, которой могут воспользоваться злоумышленники. Аферисты смогут «списать долги» себе на банковский счёт.

При этом остаётся ряд других рисков. Судебные приставы уполномочены списывать со счетов должников не более 80% средств, находящихся на счету. Однако исполняющие судебное постановление сотрудники банка не подчиняются нормам приставов и могут лишить дачников всех средств.

Софья Корф

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