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Жесткое ДТП: автомобиль улетел в кювет и перевернулся
Чуть дальне Нежино в Приморском крае автомобиль не справился с управлением и улетел с трассы, сообщает DEITA.RU.
По сообщению паблика «Экипажи ДПС», по трассе в Надеждинском районе, сразу при выезде из села Нежино, автомобиль не справился с управлением и вылетел в кювет, перемахнув через леерное ограждение.
Темно-синяя Мазда осталась лежать на боку на спуске. На фотографии видно, что вся проезжая часть заметена снегом – толстый слой лежит на всем асфальте. При этом и леера практически засыпаны – выехать через них сейчас довольно просто, а по цвету они почти сливаются с серым снегом.
Даже не все подписчики поняли, что это именно дорожное ограждение.
«Он что? По рельсам решил доехать до Владивостока?» - написал один из комментаторов, приняв торчащий кусок металла за железнодорожные рельсы.
Напомним, в Приморье после понедельничного снегопада царит непрерывный «день жестянщика». Автомобили часто не справляются с управлением, вылетая с проезжей части, и даже мостов.
Александра Маслова