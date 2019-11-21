Жесткое ДТП: автомобиль улетел в кювет и перевернулся

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Дорога машина каша на дороге

 

Чуть дальне Нежино в Приморском крае автомобиль не справился с управлением и улетел с трассы, сообщает DEITA.RU.

По сообщению паблика «Экипажи ДПС», по трассе в Надеждинском районе, сразу при выезде из села Нежино, автомобиль не справился с управлением и вылетел в кювет, перемахнув через леерное ограждение.

Темно-синяя Мазда осталась лежать на боку на спуске. На фотографии видно, что вся проезжая часть заметена снегом – толстый слой лежит на всем асфальте. При этом и леера практически засыпаны – выехать через них сейчас довольно просто, а по цвету они почти сливаются с серым снегом.

Даже не все подписчики поняли, что это именно дорожное ограждение.

«Он что? По рельсам решил доехать до Владивостока?» - написал один из комментаторов, приняв торчащий кусок металла за железнодорожные рельсы.

Напомним, в Приморье после понедельничного снегопада царит непрерывный «день жестянщика». Автомобили часто не справляются с управлением, вылетая с проезжей части, и даже мостов.

 

Александра Маслова

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