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6 Декабрь 2019, 18:15

Жесткое ДТП на трассе: фура откинула два автомобиля

авто

Две иномарки – внедорожник и малолитражка – пострадали от большегруза в районе Тещиного языка в Шкотово, сообщает ИА DEITA.RU. 

На фото, присланном в редакцию видно, как Suzuki escudo и Toyota carib стоят в разных частях трассы – по сообщению очевидцев, виновником ДТП стал водитель фуры, который и «раскидал» по трассе два авто.

Оба транспортных средства находятся в крайне плачевном состоянии – информации о пострадавших, равно как и подробностей происшествия, пока что нет.

Напомним, что эта неделя стала довольно аварийной в крае – виной тому изменчивая погода, туман, а также нарушения ПДД автомобилистами. 

дтп

Александра Маслова

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