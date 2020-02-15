Жесткое ДТП на трассе: фура откинула два автомобиля

Две иномарки – внедорожник и малолитражка – пострадали от большегруза в районе Тещиного языка в Шкотово, сообщает ИА DEITA.RU.

На фото, присланном в редакцию видно, как Suzuki escudo и Toyota carib стоят в разных частях трассы – по сообщению очевидцев, виновником ДТП стал водитель фуры, который и «раскидал» по трассе два авто.

Оба транспортных средства находятся в крайне плачевном состоянии – информации о пострадавших, равно как и подробностей происшествия, пока что нет.

Напомним, что эта неделя стала довольно аварийной в крае – виной тому изменчивая погода, туман, а также нарушения ПДД автомобилистами.



