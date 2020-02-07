Жесткое ДТП на трассе случилось из-за нерадивого пешехода

Жесткое ДТП случилось в Благовещенске – иномарку буквально «смяло», когда водитель пытался объехать пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает ИА DEITA.RU.

О страшном происшествии сообщают в городских пабликах.

«Авария произошла по улице Мухина - между Горького и Амурской. Случилось все из-за пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший водитель Toyota Corona доставлен в больницу. Погибших нет», - сообщает автор публикации в социальной сети.

Напомним, что сегодняшний день во Владивостоке стал днем ДТП. Уже с утра дальневосточная столица встала в несколько пробок – все они произошли из-за аварий. Так, на Молодежной перевернулся на крышу «Приус», на выезде из города автомобиль потерял управление, и врезался в леера.

В целом же неосторожное поведение на дорогах, равно со стороны автомобилистов и пешеходов, нередко провоцирует сложные, а порой и трагические ситуации. ГИБДД неоднократно предупреждала пешеходов о том, как важно соблюдать ПДД, переходить дорогу в специально отведенных для этого местах и только на зеленый сигнал, если переход регулируемый.