Жесткое ДТП перекрыло столичный проспект

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Приморские полицейские проводят проверку по факту  автоаварии на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в управлении МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали госавтоинспекторы,  36-летний водитель Тойоты Камри, двигаясь со стороны кольца 3 Рабочей, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Тойотой Короной, двигавшейся впереди в попутном направлении. От удара Корона выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Тойота Клюгер, который совершил столкновение с Тойотой Прадо, припаркованной вдоль проезжей части справа.

В результате ДТП пострадали 3 человека, один из которых – 8-летний ребенок, находившийся в салоне Прадо. Мальчику диагностировано сотрясение головного мозга и назначено амбулаторное лечение. Водитель Короны получил ушиб голени. 51-лений мужчина, управлявший Тойотой Клюгер, направлен на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что на момент автоаварии водитель Камри находился в состоянии опьянения.

По факту автоаварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с российским законодательством. Назначено проведение ряда исследований.

Всего же с 8 часов утра 14 сентября в дежурной части ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку зарегистрированы 44 автоаварии, в которых пострадали 4 человека. Выявлены 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За нарушение Правил дорожного движения привлечены к ответственности 65 автомобилистов и 14 пешеходов.

Дмитрий Санников

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