Жесткое ДТП попало на видео: пострадали три машины и ларек

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в районе Седанки, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dps.control.

Как видно на записи видеорегистратора, водитель Nissan X-Trail попытался опередить слева Toyota Vitz. При маневре рулевой Ниссана задел малолитражку, отлетел к разделительному «отбойнику», и срикошетил еще раз в Vitz. Несчастную малолитражку выбросило на обочину в припаркованную Toyota Chaser, от которой Vitz улетел в киоск пит-стопа.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Как утверждают очевидцы, у водителя Nissan X-Trail нет страховки, и по его поведению можно говорить о внешних признаках опьянения.