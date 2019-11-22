Новости
Врио вице-губернатора Приморья отреагировала по жалобу по детскому саду
22 Ноябрь 2019, 13:31
Жесткое ДТП: пробка блокировала важный выезд в столице
22 Ноябрь 2019, 13:30
Программа «1000 дворов» добралась до самого севера Приморья
22 Ноябрь 2019, 13:29
В Хабаровских электрических сетях оптимизирован процесс снятия показаний с приборов учета
22 Ноябрь 2019, 13:24
Приморье и провинция Квангон открыли первые совместные павильоны продукции
22 Ноябрь 2019, 13:19
Агростартапы развивают на Сахалине
22 Ноябрь 2019, 13:16
Неубранный снег: виновников нашли в столице
22 Ноябрь 2019, 13:15
Уникальный медицинский кластер откроется на Сахалине в 2020 году
22 Ноябрь 2019, 13:14
Жесткое ДТП: пробка блокировала важный выезд в столице
ДТП произошло в районе Окатовой во Владивостоке – на дороге столкнулось три машины, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в редакцию DEITA.RU., три машины столкнулись на скользком льду, не справившись с управлением.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, 9 баллов на этом небольшом отрезке пути уже зафиксировано.
«Пробка начинается прямо от Катерной, и идет далее», - сообщает очевидец.
Напомним, что с понедельника в краевом центре не прекращается «день жестянщика». Машины врезаются в столбы, сталкиваются, съезжают с трассы и не справляются с поворотом. Особенно опасна ситуация на трассах вне краевого центра.
Александра Маслова