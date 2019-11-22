telegr wh call

Новости

Врио вице-губернатора Приморья отреагировала по жалобу по детскому саду

22 Ноябрь 2019, 13:31

Жесткое ДТП: пробка блокировала важный выезд в столице

22 Ноябрь 2019, 13:30

Программа «1000 дворов» добралась до самого севера Приморья

22 Ноябрь 2019, 13:29

В Хабаровских электрических сетях оптимизирован процесс снятия показаний с приборов учета

22 Ноябрь 2019, 13:24

Приморье и провинция Квангон открыли первые совместные павильоны продукции

22 Ноябрь 2019, 13:19

Агростартапы развивают на Сахалине

22 Ноябрь 2019, 13:16

Неубранный снег: виновников нашли в столице

22 Ноябрь 2019, 13:15

Уникальный медицинский кластер откроется на Сахалине в 2020 году

22 Ноябрь 2019, 13:14

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жесткое ДТП: пробка блокировала важный выезд в столице

Индустриальное город мост мосты золотой мост

ДТП произошло в районе Окатовой во Владивостоке – на дороге столкнулось три машины, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в редакцию DEITA.RU., три машины столкнулись на скользком льду, не справившись с управлением.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, 9 баллов на этом небольшом отрезке пути уже зафиксировано.

«Пробка начинается прямо от Катерной, и идет далее», - сообщает очевидец.

Напомним, что с понедельника в краевом центре не прекращается «день жестянщика». Машины врезаются в столбы, сталкиваются, съезжают с трассы и не справляются с поворотом. Особенно опасна ситуация на трассах вне краевого центра.

Александра Маслова

Читайте также:

Неубранный снег: виновников нашли в столице

Главного борца со снегом уволили во Владивостоке

Власти прокомментировали обрушение стены в столице

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...