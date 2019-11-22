Жесткое ДТП: пробка блокировала важный выезд в столице

ДТП произошло в районе Окатовой во Владивостоке – на дороге столкнулось три машины, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в редакцию DEITA.RU., три машины столкнулись на скользком льду, не справившись с управлением.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, 9 баллов на этом небольшом отрезке пути уже зафиксировано.

«Пробка начинается прямо от Катерной, и идет далее», - сообщает очевидец.

Напомним, что с понедельника в краевом центре не прекращается «день жестянщика». Машины врезаются в столбы, сталкиваются, съезжают с трассы и не справляются с поворотом. Особенно опасна ситуация на трассах вне краевого центра.

Александра Маслова