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Жесткое ДТП с автобусом: четверо человек пострадало

Автобус

Четыре человека пострадало в ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает DEITA.RU.

По сообщению городского автопаблика, автобус следовал по трассе Хабаровск-Владивосток. В один момент в ночное время шофер не справился с управлением, и транспорт вылетел в кювет.

ГИБДД отмечает, что авария произошла в час ночи в районе Лесозаводска.

«В автобусе на момент ДТП было 11 пассажиров и два водителя. Пострадало четверо пассажиров – двое из них госпитализированы с сотрясением мозга», - уточнили в ведомстве.

Отметим, что вечером воскресенья в Приморье вернулся циклон, а вместе с ним – «зимние» температуры значительно ниже ноля, снег и гололедица на дорогах края.

Напомним, что общественный транспорт нередко попадает в ДТП различного рода. Так, недавно в Находке у автобуса отказали тормоза, и только мастерство водителя позволило махине не влететь на остановку, а не спеша выехать рядом на газон.

 

Александра Маслова

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