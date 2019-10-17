Жесткое ДТП с грузовиком блокировало движение по трассе

Пробка станет еще серьезнее после окончания матча «Адмирала», сообщает DEITA.RU.



Вечером в четверг, 17 октября, на трассе в пригороде Владивостока произошло серьезное ДТП. Об этом говорится в паблике dpskontrol125rus.

Авария произошла на улице Маковского по направлению в сторону загорода. Как сообщают очевидцы, в аварию попал внедорожник и грузовик. Предварительной причиной ДТП называют стоявший без знака грузовик с платформой, который перевозил трактор.

Стоит отметить, что пробка растянулась от Океанской до Спутника. Из-за удара из грузовика вытекло дизтопливо. Очевидцы говорят о том, что джип не справился с управлением именно поэтому.

Прямо сейчас закончился матч в «Фетисов Арене», и почти 4 тысячи болельщиков встанут в эту же пробку.

Елена Миронова