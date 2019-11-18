Жесткое ДТП с такси произошло на ледяном перевале: фото

Чугуевский перевал на региональной трассе Осиновка-Рудная пристань стал настоящим местом скопления ДТП, сообщает DEITA.RU.

На перевале такси известной марки столкнулось с другой машиной. Оба авто находятся в крайне печальном положении.

Сейчас на место происшествия уже прибыла скорая помощь. Сообщается, что серьезно пострадали двое, сейчас их госпитализировали.

Отметим, сегодня пробки сковали весь Владивосток. Утром город буквально «встал» по всем улицам. На большинстве дорог было зафиксировано по 10 баллов. Такси взвинтили цены, а многие важные трассы просто закрыли для проезда из-за сложной ситуации на дорогах.

В настоящее время на улицах города работает снегоуборочная техника, а коммунальные службы активно занимаются очисткой пешеходных зон.

Кроме того, большинство приморцев-автомобилистов просто не могут подняться на перевал – они либо скатываются вниз, либо поднимаются и бьются на склоне.

В настоящий момент власти приняли решение закрыть опасную трассу для въезда.

Александра Маслова