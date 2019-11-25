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Жесткое ДТП собрало четыре авто - фото
Массовая авария произошла на одном из самых крутых участков Владивостока, сообщает DEITA.RU. Кадры с места ДТП опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
В первое половине дня в понедельник, 25 ноября, в районе 45-го дома по улице Прапорщика Комарова Mitsubishi Outlander по льду скатился на припаркованный Kia, затем следом скатился микроавтобус и Honda Fit.
В результате ДТП пострадали, как минимум, четыре автомобиля. О ранениях среди водителей и пассажиров информации не поступало.
Неприятная история вызвала бурные обсуждения в Сети.
«Да там баки с пескосмесью должны всегда стоять».
«Мне одной кажется, что Kia как-то странно припаркована посредине дороги? Не вписывается в общую строчку припаркованных авто».
«Вообще, удивляюсь, как туда люди заезжают зимой, особенно к дому 58».
«Неудивительно, если власти не следят за дорогами. Да и владельцы прежде, чем трогаться, могли бы поразмыслить своими мозгами, по какой дороге поедут! Неужели не видно сплошной лёд — дикая самоуверенность».
Екатерина Брязгунова