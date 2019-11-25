Жесткое ДТП собрало четыре авто - фото

Массовая авария произошла на одном из самых крутых участков Владивостока, сообщает DEITA.RU. Кадры с места ДТП опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

В первое половине дня в понедельник, 25 ноября, в районе 45-го дома по улице Прапорщика Комарова Mitsubishi Outlander по льду скатился на припаркованный Kia, затем следом скатился микроавтобус и Honda Fit.

В результате ДТП пострадали, как минимум, четыре автомобиля. О ранениях среди водителей и пассажиров информации не поступало.

Неприятная история вызвала бурные обсуждения в Сети.

«Да там баки с пескосмесью должны всегда стоять».

«Мне одной кажется, что Kia как-то странно припаркована посредине дороги? Не вписывается в общую строчку припаркованных авто».

«Вообще, удивляюсь, как туда люди заезжают зимой, особенно к дому 58».

«Неудивительно, если власти не следят за дорогами. Да и владельцы прежде, чем трогаться, могли бы поразмыслить своими мозгами, по какой дороге поедут! Неужели не видно сплошной лёд — дикая самоуверенность».

Екатерина Брязгунова