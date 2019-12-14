Жесткое ДТП устроил водитель без прав в столице - фото

Массовое ДТП устроил автолюбитель во Владивостоке утром в субботу, 14 декабря, сообщает DEITA.RU. Фото с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария случилась возле 91-го дома по улице Бородинской. Honda Fit догнал Toyota Mark II, от удара машину откинуло на Honda Airwave.

Судя по кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения. Водителям придется произвести дорогостоящий ремонт.

Отмечается, что у виновника нет водительского удостоверения и ОСАГО.

Ранее прошла информация, что новые поправки в закон об ОСАГО позволят страховым компаниям значительно чаще отказывать пострадавшим в ДТП в выплатах.

Екатерина Брязгунова







