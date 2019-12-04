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Серьезно ДТП заблокировало въезд во Владивосток

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Со стороны Седанки в сторону Владивостока собралась нешуточная пробка – въезд в город буквально заблокирован, сообщает DEITA.RU.

По словам автомобилистов и согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, в районе выезда с Седанки в город – 9-балльная пробка, вся трасса стоит. Причиной тому – сразу два ДТП на важной трассе.

Судя по видео, присланному читателями, ДТП было довольно жестким – передняя часть вылетевшей с трассы машины просто «размоталась» по проезжей части.

Инцидент произошел рано утром, когда многие жители пригорода ехали в столицу на работу.

«Пробка собирается с въезда в город», - сообщила подписчица.

Подробности пока уточняются, информации о пострадавших нет.


Александра Маслова 

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