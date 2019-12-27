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Жесткую погоду обещают синоптики региону

Зима

Прогноз погоды на последний рабочий день недели уже опубликован, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на пятницу, 27 декабря. Об этом сообщает портал «Примпогода».

По данным синоптиков, на погоду в крае будут влиять континентальный антициклон и циклонический вихрь со стороны Японии. Это приведет к усилению ветра в регионе до 20 м/с, на побережье будет 25 м/с.

Синоптики уверяют – осадков не ожидается, зато будет мороз и жесткая погода: до -18 ночью и -15 днем. Ветер должен стихнуть только к вечеру пятницы.

Елена Миронова

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