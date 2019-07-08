Жильцам аварийного дома предложили самим снести свое жилье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

С таким предложением выступила тюменская администрация, обращаясь к людям, проживающим на улице Орловская, 21. Гражданам предложили своими силами сносить обветшавшее жилье. Жильцы в ответ обратились с жалобой в региональный обком КПРФ.

Более того, администрация грозилась изъять жилые помещения, чтобы использовать их по своему усмотрению, если дом не будет снесен, прокомментировали ситуацию в КПРФ. Доказательством стало письмо с подписью главы департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени Дмитрия Иванова.

Четыре семьи жильцов, большей частью женщины и пожилые, получили не расселение, а ультиматум. В администрации утверждают, что их действия законны: они предлагают собственникам жилья решить вопрос своими силами, поскольку так делается с каждым аварийным домом.

Анастасия Туркова