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Жильцов возмутил способ проведения капремонта
Жители Владивостока возмущены способом проведения капитального ремонта в одном из жилых домов. Об этом сообщает DEITA.RU.
Видео с обновлением внешней стены столичного жилого дома во время проливного дождя появилось в одном из популярных у приморцев пабликов в социальной сети.
«Лупит дождь, стена мокрая, но рабочие все равно наносят шпаклевку и продолжают облицовку фасада», - констатирует факт одни из жителей дома по адресу Партизанский проспект, 16.
В комментариях под записью интернет-пользователи устроили настоящие ремонтные дебаты, выясняя можно ли класть шпаклевку на мокрую стену, правильно ли держит рабочий шпатель и т.д.
«А в пятницу вечером на Давыдова сотрудники тепловых сетей меняли трубу и варили сваркой в дождь, что кстати тоже по ТБ и технологии сварки запрещено. Так что расслабьтесь, в России живем», - жалуются интернет-пользователи.
«Всем недовольным ремонтом скажу одно - это не ремонт, это не качественное отмывании денег налогоплательщиков», - подытожил жаркий спор приморец.
Екатерина Цой