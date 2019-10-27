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Жильцов возмутил способ проведения капремонта

Ремонт, дом, капитальный ремонт, аварийный дом

Жители Владивостока возмущены способом проведения капитального ремонта в одном из жилых домов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Видео с обновлением внешней стены столичного жилого дома во время проливного дождя появилось в одном из популярных у приморцев пабликов в социальной сети.

 «Лупит дождь, стена мокрая, но рабочие все равно наносят шпаклевку и продолжают облицовку фасада», - констатирует факт одни из жителей дома по адресу Партизанский проспект, 16.

В комментариях под записью интернет-пользователи устроили настоящие ремонтные дебаты, выясняя можно ли класть шпаклевку на мокрую стену, правильно ли держит рабочий шпатель и т.д.

«А в пятницу вечером на Давыдова сотрудники тепловых сетей меняли трубу и варили сваркой в дождь, что кстати тоже по ТБ и технологии сварки запрещено. Так что расслабьтесь, в России живем», - жалуются интернет-пользователи.

«Всем недовольным ремонтом скажу одно - это не ремонт, это не качественное отмывании денег налогоплательщиков», - подытожил жаркий спор приморец.

Екатерина Цой 

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