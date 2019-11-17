Новости
Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
17 Ноябрь 2019, 12:59
Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Жильцы дома взяли слесарей в заложники и требовали избавить их от кипятка
Жильцы дома закрыли в подвале аварийную бригаду и потребовали, чтобы та устранила порыв воды, сообщает DEITA.RU.
Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Бажова. Как пишет Ура.ру, информацию подтвердили в УМВД России по Екатеринбургу.
По словам полицейских, жители закрыли в подвале работников управляющей компании, просили сделать им ремонтные работы. В настоящее время по факту правоохранители проводят проверку.Дмитрий Санников
Читайте также:
«Это издевательство» — столичная жительница стала заложницей МФЦ
В столице стали брать заложников, прорываясь к начальству
Заложник перевала на летней резине в Приморье снял видео
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...