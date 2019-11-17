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Жильцы дома взяли слесарей в заложники и требовали избавить их от кипятка

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Жильцы дома закрыли в подвале аварийную бригаду и потребовали, чтобы та устранила порыв воды, сообщает DEITA.RU.

Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Бажова. Как пишет Ура.ру, информацию подтвердили в УМВД России по Екатеринбургу.

По словам полицейских, жители закрыли в подвале работников управляющей компании, просили сделать им ремонтные работы. В настоящее время по факту правоохранители проводят проверку.

Дмитрий Санников

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