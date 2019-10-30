Жильцы элитного ЖК объявили войну инвалиду

Люди стали обвинять инвалида в получении выгоды и чуть ли не создании бизнеса по парковке во дворе, сообщает DEITA.RU.



В одном из элитных ЖЕ Екатеринбурга соседи объединились и пошли войной на соседа-инвалида. Всю историю ненависти к одному человеку рассказала жительница комплекса «Московский Квартал». Женщина опубликовала скрины из переписки в общедомовом чате.

Сам ЖК считается элитным. Его построили в 2016 году. Одна из «фишек» - запрет на парковку машин во дворе. Заезжать на территорию можно только для разгрузки или стоянки не более двух часов. Такие правила гарантируют чистый воздух и безопасность детей.

Однако один жилец правила нарушил. На весь ЖК нашелся человек, которому управляющая компания разрешила ставить машину возле дома. Этот человек имеет инвалидность, и разрешение в УК получил, предоставив все документы.

Но элитным жильцам не понравилось. Они решили объявить войну инвалиду: например, организовать флешмоб и заставить все пространство двора своими машинами, чтобы инвалиду не хватило места.

Огромная переписка в общем чате свелась к тому, что абсолютно все жильцы возмущены фактом парковки одной машины. Люди говорят, что инвалиду повезло – «не жизнь, а сказка»: паркуется у дома. Человека даже обвинили в теневом бизнесе: мол, прописал у себя старушку и на нее оформил разрешение на парковку во дворе.

По словам женщины, которая опубликовала переписку, в этом же чате состоит инвалид. Он видит все негативные сообщения соседей – и ни один человек не вступился за него.

Елена Миронова