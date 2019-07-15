В Арбитражный суд Приморского края поступают исковые заявления от жильцов дома, расположенного по улице Леонова, 66, которые остались без парковочных мест из-за банкротства застройщика, сообщает DEITA.RU.

Так, в начале июля исковое заявление о включении его в реестр требований кредиторов должника и передаче ему 1/66 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения общей площадью 2 354, 8 квадратных метров, то есть одно автоместо №58, расположенное по адресу улица Леонова, 66.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Приморского края, ему было назначено рассмотрение заявления в первые числа августа. Отметим, что это не единственное заявление от жильца дома, подобные обращения могут отправить до 90 человек, которые остались без-машино мест. Ранее компания-застройщик была признана банкротом и находится в процессе ликвидации.

Строительство многоквартирных домов «Два капитана» на улице Леонова, 66 вела строительная компания «Востокстройконструкция», входившая в строительную империю Олега Дроздова и Марины Ломакиной, которые были первыми строителями гостиниц Хаятов и многих других объектов Саммита АТЭС-2012.

Напомним, что 21 июня Олега Дроздова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей за мошенничество при строительстве (рекультивированнии полигона ТБО в бухте Горностай – Прим.ред.). В настоящее время судебное разбирательство идет в отношении его супруги Марины Ломакиной, которую обвиняют в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении полномочиями.

Иван Крышан