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Жилищная инспекция Приморья продолжает выявлять недобросовестные управляющие компании

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Около 400 нарушений в этом году выявили специалисты жилищной Инспекции Приморского края. Большая часть из них относится к деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя жилинспекции Евгения Баршая, в основном специалисты ведомства фиксируют несоблюдение норм управления многоквартирными домами и предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг.

Работа органа, действующего в рамках реализации государственной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы», заключается в повышении качеств услуг, которые сегодня предоставляют населению обслуживающие компании.

По словам Евгения Баршая, в последние годы наметилась позитивная тенденция к изменению отношения населения к самому понятию «управляйка». Это происходит благодаря перезапуску всего комплекса отношений с обслуживающими организациями. Краевая жилищная инспекция продолжает работу по установлению более тесной связи управляющих компаний с жителями домов.

Как отметил главный жилищный инспектор края, ресурсоснабжающим организациям и УК необходимо работать с активом домов и советами жильцов. В противном случае появляются ситуации, подобные той, что произошла в этом месяце в Находке, где две местные компании лишились права на обслуживание более 60 многоквартирных квартир после того, как местные жители одного из домов решили сменить организацию.

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