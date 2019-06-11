Присвоить себе чужую квартиру даже с использованием современных технологий станет практически невозможно, сообщает DEITA.RU.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству в Госдуме России Павел Крашенинников предложил усилить контроль за совершением сделок продажи недвижимости с помощью электронной подписи.

Главной особенностью соответствующего готовящегося законопроекта станет переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

Это означает, что перед тем как совершать и подтверждать операции с недвижимостью в электронном виде с помощью электронной подписи, собственнику нужно будет заблаговременно подтвердить свои намерения у нотариуса.

После совершения этих действий, в Росреестре должна появиться отметка, которая подтверждает прохождение собственником недвижимости данной процедуры. В случае попытки проведения операций с квартирой без проставления этой отметки, они все будут автоматически возвращаться заявителю.

Эксперты уже подтвердили нужность и важность данной инициативы.

Ранее сообщалось о том, что стоимость ипотеки в России достигла рекордных значений.

Дмитрий Шевченко