Жилой комплекс «Одиссей» скоро перестанет быть долгостроем

Во Владивостоке продолжается строительство проблемного жилого комплекса на улице 2-й Поселковой. После планируемой сдачи объекта весной 2020 года, в него въедут 170 семей, сообщили DEITA.RU в региональном Фонде поддержки обманутых дольщиков.

В настоящее время строители ждут материалы для фасада из Челябинска, поскольку изделия дальневосточных поставщиков не подходят под особенности конструкции дома.

Процент готовности дома на сегодняшний день составляет 85%, монтажа трансформаторной подстанции – 95%. Сейчас достройщик жилья прокладывает электросети. Эти работы будут завершены к 20 декабря.

Работы на объекте выполняет ООО «Строительное управление 117», договор с которым фонд обманутых дольщиков подписал в октябре. Согласно документу, все строительные и монтажные работы в ЖК «Одиссей» должны быть завершены до 31 января, а уже в марте дом должны ввести в эксплуатацию.

Отметим, что контролем и консультационной поддержкой строительства этого проблемного дома, как и некоторых других, занимается Корпорация развития Приморского края и ее структурное подразделение – некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края». Деятельность фонда проходит в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.