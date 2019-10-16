Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику

Подрядчик строительства жилого комплекса «Life!» на улице Лесной и поставщик железобетонных конструкций договорились о перспективах достройки домов №1 и №4 в Снеговой Пади во Владивостоке.

Как отметил глава региона Олег Кожемяко, у сторон имются договоренности о том, чтобы сборный железобетон поступал в установленном порядке и объекты возводились по графику.

Такое заключение губернатор Приморья сделал по итогам осмотра сразу двух площадок. Во-первых, Олег Кожемяко посетил завод железобетонных изделий «Аврора». Именно здесь занимаются крупнопанельным домостроением, изготовлением сборного железобетона и производством бетона. Продукция завода поставляется, в том числе, и на строительную площадку жилого комплекса «Life!» на улице Лесная.

Судьба у этих домов не самая простая. Но сейчас работы идут полным ходом, дома достраивает компания ООО «СЗ «ДВ Стройтех» (группа компаний «Аврора»). Как отметил губернатор Приморья, подрядчик исполняет все свои обязательства по строительству объекта.

Жилой комплекс «Life!» - это не только многоквартирные дома. Комплекс будет обеспечен всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры – школами, детскими садами, спортплощадками.

Глава региона полчеркнул, что комплекс в Снеговой пади является перспективной площадкой, которая в будущем может служить для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам и строительства арендного жилья. «Здесь также есть возможность строительства социальной инфраструктуры – школ, детских садов, спортивных объектов, которые нужны для района, чтобы он отвечал всем требованиям качества жизни», – отметил губернатор Приморья.

Дмитрий Санников