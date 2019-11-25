Жилой коттедж сгорел в Приморье

Двухэтажный коттедж загорелся в Уссурийске. Комната и крыша загорелись в жилом доме, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевое МЧС, чрезвычайная ситуация случилась в ночь на 24 ноября. Спустя 9 минут после пожарного сигнала прибыли огнеборцы, через 12 минут возгорание удалось локализовать, а через 4 часа – полностью потушить.

Выяснилось, что загорелась одна из жилых комнат и крыша. Пожарный отметили, что наблюдалось огромное количество дыма, в связи с чем задействовали звено газодымозащиты.

«В пожаре никто не пострадал. Сгорело 100 кв. метров. Тушили пожар 18 человек личного состава с привлечением пяти техъединиц», - отметил представитель краевого ведомства Михаил Исаметов.

Александра Маслова