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Жилой коттедж сгорел в Приморье
Двухэтажный коттедж загорелся в Уссурийске. Комната и крыша загорелись в жилом доме, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает краевое МЧС, чрезвычайная ситуация случилась в ночь на 24 ноября. Спустя 9 минут после пожарного сигнала прибыли огнеборцы, через 12 минут возгорание удалось локализовать, а через 4 часа – полностью потушить.
Выяснилось, что загорелась одна из жилых комнат и крыша. Пожарный отметили, что наблюдалось огромное количество дыма, в связи с чем задействовали звено газодымозащиты.
«В пожаре никто не пострадал. Сгорело 100 кв. метров. Тушили пожар 18 человек личного состава с привлечением пяти техъединиц», - отметил представитель краевого ведомства Михаил Исаметов.
Александра Маслова