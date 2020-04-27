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Жилья в Приморье строят меньше
В первом квартале 2020 года в Приморье на 5% снизилось количество построенной жилой площади, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в Приморскстате, всего было сдано в эксплуатацию 1,3 тысяч квартир, общая площадь которых составила 118,3 тысяч квадратных метров.
Наибольшее количество жилплощади граждане построили самостоятельно. Это 75,3 тысяч квадратных метров, что в процентном соотношении получается 64%. В результате граждане построили на 20% жилплощади больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом коммерческие структуры снизили объем практически на 30%.
Наибольшее количество домов построили во Владивостоке 28%, в Уссурийске и Артеме по 16 и 15 процентов соответственно. В Находке, Надежденске и Большом Камне по 8 и 7 процентов. Коммерческие структуры возвели квартиры со средней площадью в 49 квадратных метров, у граждан 164 квадратных метра.