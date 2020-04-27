telegr wh call

Новости

Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье

27 Апрель 2020, 14:19

В Приморье поймали поджигателей леса

27 Апрель 2020, 14:15

Жилья в Приморье строят меньше

27 Апрель 2020, 13:45

Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции

27 Апрель 2020, 13:15

МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере

27 Апрель 2020, 12:45

Озвучена дата начала работы призывных комиссий

27 Апрель 2020, 12:15

Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

27 Апрель 2020, 11:45

Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

27 Апрель 2020, 11:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Жилья в Приморье строят меньше

стройка, строительство

В первом квартале 2020 года в Приморье на 5% снизилось количество построенной жилой площади, сообщает ИА DEITA.RU. 

Как рассказали в Приморскстате, всего было сдано в эксплуатацию 1,3 тысяч квартир, общая площадь которых составила 118,3 тысяч квадратных метров. 

Наибольшее количество жилплощади граждане построили самостоятельно. Это 75,3 тысяч квадратных метров, что в процентном соотношении получается 64%. В результате граждане построили на 20% жилплощади больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом коммерческие структуры снизили объем практически на 30%.

Наибольшее количество домов построили во Владивостоке 28%, в Уссурийске и Артеме по 16 и 15 процентов соответственно. В Находке, Надежденске и Большом Камне по 8 и 7 процентов. Коммерческие структуры возвели квартиры со средней площадью в 49 квадратных метров, у граждан 164 квадратных метра. 

Читайте также:

МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере

Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

Минфин готов поддержать россиян деньгами

Иван Крышан

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...