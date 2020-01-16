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Жильё на материнский капитал можно будет строить и на садовом участке

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Финансы, которые государство предоставит в рамках материнского капитала, можно будет направить на возведение жилья на садовом участке, сообщает DEITA.RU.

Изменения в законе планируется рассмотреть уже 16 января текущего года. Ранее маткапитал можно было направить на возведение жилья лишь на земельном участке, зарегистрированном как объект для индивидуального жилищного строительства.

В случае принятия соответствующего проекта, новоиспечённые родители смогут построить или модернизировать готовый объект на собственном садовом участке.

Напомним, президент России Владимир Путин в минувшую среду сообщил не только об увеличении выплат по материнскому капиталу за второго ребёнка, но и обрадовал будущих мамочек, которые планируют родить первенца. С 2020 года маткапитал будет выплачиваться и за первого ребёнка. Подобные решения призваны значительно улучшить демографическую обстановку в государстве.

Софья Корф

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