Стать обладателем своей квартиры можно будет лишь за часть полной стоимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Новые правила привлечения средств для строительства жилых домов, вступившие в силу ещё с 1 июля текущего года, запрещающие девелоперам использовать деньги дольщиков, натолкнули законодателей на одно интересное дополнение к начавшему работать закону.

Так, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил давать россиянам возможность вносить на эскроу-счета лишь 30% от полной стоимости квартиры, а остальную часть суммы выплачивать уже после сдачи объекта застройщиков.

Таким образом, по мнению депутата, можно было бы усовершенствовать новый механизм, заработавший на строительном рынке. С помощью этой меры, девелоперы смогли бы получить дополнительное финансирование для своей работы, а потребители также получили бы дополнительные удобства в процессе приобретения своего жилья.

При этом, глава профильного комитета нижней палаты парламента отдельно отметил то, что новые предложения ни в коем случае не должны повышать риски появления обманутых дольщиков, то есть не противоречить духу нового закона о проектном финансировании.

Дмитрий Шевченко