Жильё россиян спасут от мошенников

Власти предусмотрели барьер для мошенничества, сообщает DEITA.RU.

Росреестр выступил с заявлением о том, что граждане могут отказаться от регистрационных действий по изменению статуса из жилья без их личного и очного согласия.

Как отметили в ведомстве, ещё с августа текущего года у россиян появилась возможность заключать сделки купли/продажи недвижимости с помощью электронной подписи.

Однако, во избежание мошенничества, каждый россиянин вправе написать заявление о том, что он отказывается от использования такого способа заключения сделок в пользу классического.

В Россеестре отметили необходимость такой опции ввиду случаев кражи электронных подписей. Так, в этом году один из владельцев элитного жилья в Москве лишился своих "квадратов" из-за действий похитителей его электронной подписи.

Дмитрий Шевченко