telegr wh call

Новости

Лихие 90-е вернулись во Владивосток – чиновно-коммерческий скандал разразился вокруг океанариума

27 Сентябрь 2019, 16:15

Приморцы выйдут на митинг против реформы

27 Сентябрь 2019, 16:00

Миллиарды бесследно исчезают на дорогах Владивостока

27 Сентябрь 2019, 15:45

Жильё россиян спасут от мошенников

27 Сентябрь 2019, 15:30

Пенсионеров шантажировали опасными болезнями

27 Сентябрь 2019, 15:15

Как заправщики крадут бензин на АЗС

27 Сентябрь 2019, 15:00

Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

27 Сентябрь 2019, 14:45

Всего за одну деталь ГИБДД выписывает штраф

27 Сентябрь 2019, 14:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жильё россиян спасут от мошенников

27 Сентябрь 2019, 15:30

дом

Власти предусмотрели барьер для мошенничества, сообщает DEITA.RU.

Росреестр выступил с заявлением о том, что граждане могут отказаться от регистрационных действий по изменению статуса из жилья без их личного и очного согласия.

Как отметили в ведомстве, ещё с августа текущего года у россиян появилась возможность заключать сделки купли/продажи недвижимости с помощью электронной подписи.

Однако, во избежание мошенничества, каждый россиянин вправе написать заявление о том, что он отказывается от использования такого способа заключения сделок в пользу классического.

В Россеестре отметили необходимость такой опции ввиду случаев кражи электронных подписей. Так, в этом году один из владельцев элитного жилья в Москве лишился своих "квадратов" из-за действий похитителей его электронной подписи.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

«Они издеваются?» — новая строка в платежках ЖКХ возмутила россиян

Каждый, кто получает кредит, может легко лишиться квартиры

Как избежать уплаты налога, рассказала юрист

Популярное

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах
‡агрузка...
Загрузка...