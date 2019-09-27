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Жильё россиян спасут от мошенников
27 Сентябрь 2019, 15:30
Власти предусмотрели барьер для мошенничества, сообщает DEITA.RU.
Росреестр выступил с заявлением о том, что граждане могут отказаться от регистрационных действий по изменению статуса из жилья без их личного и очного согласия.
Как отметили в ведомстве, ещё с августа текущего года у россиян появилась возможность заключать сделки купли/продажи недвижимости с помощью электронной подписи.
Однако, во избежание мошенничества, каждый россиянин вправе написать заявление о том, что он отказывается от использования такого способа заключения сделок в пользу классического.
В Россеестре отметили необходимость такой опции ввиду случаев кражи электронных подписей. Так, в этом году один из владельцев элитного жилья в Москве лишился своих "квадратов" из-за действий похитителей его электронной подписи.
Дмитрий Шевченко