Жильё в России может подорожать на четверть

В ближайшие пару лет цены на недвижимость в России увеличатся на 25%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Такой прогноз дали изданию в Совете Федерации. В частности, сенатор Сергей Лисовский сообщил журналистам о том, что первые свидетельства начала процесса повышения цен станут заметны на рынке жилья уже в середине лета следующего года.

К этому моменту, по прикидкам члена Совфеда, завершатся все стройки, которые проводились ещё по старой схеме без использования эксроу-счетов. Кроме этого, подойдёт к концу и оформление монополий на рынке недвижимости, что также должно привести к тому, что цены на жильё должны начать расти.