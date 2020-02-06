Новости
Взять кредит можно будет в продуктовом магазине
6 Февраль 2020, 13:20
Крабового короля арестовали заочно
6 Февраль 2020, 13:00
"Колбаса подкоптилась": загорелся торговый павильон на Крыгина
6 Февраль 2020, 12:58
В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии
6 Февраль 2020, 12:40
С проектом оптимизированной маршрутной сети Владивостока ознакомились депутаты Думы города
6 Февраль 2020, 12:30
Госдума заинтересовалась подорожанием овощей на Дальнем Востоке
6 Февраль 2020, 12:30
Губернатор выдал «злым псятам» 14 тонн конфискованной рыбы
6 Февраль 2020, 12:20
Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства
6 Февраль 2020, 12:08
Жильё в России может подорожать на четверть
Рост цен ожидается в течение двух лет
В ближайшие пару лет цены на недвижимость в России увеличатся на 25%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Такой прогноз дали изданию в Совете Федерации. В частности, сенатор Сергей Лисовский сообщил журналистам о том, что первые свидетельства начала процесса повышения цен станут заметны на рынке жилья уже в середине лета следующего года.
К этому моменту, по прикидкам члена Совфеда, завершатся все стройки, которые проводились ещё по старой схеме без использования эксроу-счетов. Кроме этого, подойдёт к концу и оформление монополий на рынке недвижимости, что также должно привести к тому, что цены на жильё должны начать расти.