Жильё в России стало ещё более недоступным

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Для покупки квартиры потребуется ещё больше денег, сообщает DEITA.RU.
Компания "Бест-Новострой" зафиксировала рост стоимости элитной недвижимости в Москве. Примечательным оказалось то, что несмотря на свою изначальную высокую цену, она всё ещё продолжает расти вверх.
Как пишет Лента.ру, всего за год цена одного квадратного метра в жильё класса-люкс достигла почти миллиона рублей - 961 тысячи рублей. Учитывая, что подорожание составило целых 104 тысячи рублей в реальном выражении, то уже в следующем году можно ожидать превышение психологической отметки цены одного "квадрата".
Таким образом, за год цена выросла на 12%. При этом, эксперты делают свои прогнозы, согласно которым стоимость жилья будет продолжать расти.
Дмитрий Шевченко