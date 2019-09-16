Жильё в России стало ещё более недоступным

Для покупки квартиры потребуется ещё больше денег, сообщает DEITA.RU.

Компания "Бест-Новострой" зафиксировала рост стоимости элитной недвижимости в Москве. Примечательным оказалось то, что несмотря на свою изначальную высокую цену, она всё ещё продолжает расти вверх.

Как пишет Лента.ру, всего за год цена одного квадратного метра в жильё класса-люкс достигла почти миллиона рублей - 961 тысячи рублей. Учитывая, что подорожание составило целых 104 тысячи рублей в реальном выражении, то уже в следующем году можно ожидать превышение психологической отметки цены одного "квадрата".

Таким образом, за год цена выросла на 12%. При этом, эксперты делают свои прогнозы, согласно которым стоимость жилья будет продолжать расти.

Дмитрий Шевченко