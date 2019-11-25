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Жириновский хочет узаконить убийство
В России планируют изменить правила самообороны, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Известный политик в ближайшее время планирует внести проект закона об изменении 37-й статьи Уголовного кодекса в Государственную Думу.
По словам Жириновского, благодаря поправкам любые меры, направленные на сохранение жизни и здоровья, должны быть оправданы. Речь идет о случаях, когда на гражданина или его семью напали или когда он действовал, защищая собственное имущество.
Отмечается, что в США каждый преступник знает: если он зашел в чужой дом, он может лишиться жизни.
Екатерина Брязгунова