Жириновский хочет узаконить убийство

В России планируют изменить правила самообороны, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Известный политик в ближайшее время планирует внести проект закона об изменении 37-й статьи Уголовного кодекса в Государственную Думу.

По словам Жириновского, благодаря поправкам любые меры, направленные на сохранение жизни и здоровья, должны быть оправданы. Речь идет о случаях, когда на гражданина или его семью напали или когда он действовал, защищая собственное имущество.

Отмечается, что в США каждый преступник знает: если он зашел в чужой дом, он может лишиться жизни.

Екатерина Брязгунова