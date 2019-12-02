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Жириновский хочет запретить рекламу лекарства на ТВ
В ближайшее время депутаты Государственной думы планируют рассмотреть поправки к 38-ФЗ «О рекламе» в первом чтении, в соответствии с которыми могут запретить рекламу любых лекарственных средств на ТВ и радио, сообщает DEITA.RU. Инициаторами закона выступила фракция ЛДПР с Владимиром Жириновским.
По мнению парламентариев, из-за рекламы лекарств по ТВ и радио большинство населения страны занимается самолечением, до врача доходит только до 20% населения страны. В пояснительной записке разработчики законопроекта отметили, что люди не обращают на предупреждающие фразы.
В настоящее время реклама лекарств запрещена в странах Евросоюза, такие же правила распространяются на США, в Канаде запрет действует только на ТВ и радио. В России подобный запрет касается только лекарств, которые не могут отпускаться без рецепта врача.
Поправки планируется добавить в закон «О рекламе», написав еще одну статью.
Иван Юрьев