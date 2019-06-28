Желающих стать советником Жириновского за сто пятьдесят тысяч рублей в месяц оказалось немного, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на трудности с поиском помощника. Даже служебная квартира в дополнение к зарплате не увеличила количества желающих занять пост советника руководителя фракции по политическим вопросам.

По словам Жириновского, кандидатов набралось всего десять, и многих из них он уже отверг.

Анастасия Туркова