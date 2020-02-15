Жириновский: «Любви нет»

Самый эпатажный парламентарий Государственной Думы, Владимир Жириновский, раскритиковал молодежь за отсутствие любви, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «НОВОСТИ».

Депутат заявил, что «Любви нет» во время встречи с молодежью в минувшую пятницу: там депутат философски рассуждал о современной музыке и текстах, а также ответил для себя на вопросы, на которые деятели культуры разных эпох так и не нашли однозначного ответа.

В частности, Жириновский отметил, что «все песни про любовь» пишишутся авторами по причине отсутствия такого явления в жизни общества. Также народный избранник считает, что все молодые люди, которые поют песни «про любовь», на самом деле не испытывают ее, а лишь «переживают». Кроме вечных тем, политик затронул темы супружества, разводов, семейных конфликтов и многого другого. На все это Владимир Жириновский давал однозначные ответы, основываясь, по-видимому, на знаниях, недоступных остальной части человечества.